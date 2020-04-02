2020-04-02T08:39:20+03:00
Происшествия

Мужчина разбился в салоне автобуса в Саратове

По данным ГИБДД, он не держался за поручни
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Днем в Кировском районе Саратова пострадал пассажир автобуса. Несмотря на резкое падение пассажиропотока из-за коронавируса, не повезло одному из немногочисленных людей в городском транспорте.

Как сообщили в ГИБДД Саратова, мужчина ехал в салоне автобуса маршрута №6. Водитель допустил падение пассажира, применив ускорение и торможение.

Как установили прибывшие на место ДТП медики, 34-летний мужчина не держался за поручни во время движения.

С различными травмами пассажир госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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