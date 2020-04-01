Режим самоизоляции: Полиция прочесала три района Саратовской области в поисках злостного уклониста

1 Апр 2020 2020-04-01T19:51:55+03:00

Мужчина с семьей был пойман и отправлен под наблюдение

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В Саратовской области, в центре временного содержания иностранных граждан, находятся 29 человек.

Как сообщил на заседании оперативного штаба в правительстве Алексей Зелепукин, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области, сегодня туда был помещен еще один человек – гражданин Таджикистана, освободившийся из колонии №10. Он подлежит депортации.

За нарушение режима самоизоляции были задержаны двое граждан – житель Балашова и жительница Энгельса, которая прибыла из Испании. Оба привлечены к административной ответственности.

Кроме того, была получена информация из Роспотребнадзора о человеке, который злостно уклонялся от наблюдения. Полицейские проверили три района и обнаружили мужчину в Дергачевском. С ним была жена, ребенок и трое родственников. Всех отправили под наблюдение

Полицейские, по словам Зелепукина, зафиксировали значительное снижение числа людей на улицах. Особенно утром и вечером. Однако поток машин не сокращается, так как граждане опасаются ездить на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU