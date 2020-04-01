В Саратове меняют режим работы оперативного штаба по коронавирусу: Останутся немногие

1 Апр 2020 2020-04-01T19:29:35+03:00

Число заболевших в регионе достигло 15 человек

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В правительстве Саратовской области сегодня, 1 апреля, началось традиционное в последнее время заседание оперативного штаба по коронавирусу.

Как и вчера, он проходит в интерактивном режиме для максимального соблюдения режима самоизоляции.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин снова напомнил о текущей ситуации по заболеванию коронавирусом. Заболеваемость резко выросла – до 15 человек, одна женщина уже выписана.

С завтрашнего дня меняем формат работы штаба – в рамках суженного заседания. Все вопросы будут оперативно рассматриваться в течении дня и в 20 часов будут доклады об исполнении задач. Трансляция также будет в онлайн-режиме, отметил Стрелюхин.

Он также напомнил, что утверждение спецпропусков для работников, которые продолжают выполнять свои обязанности несмотря на режим изоляции, продлено до 4 апреля.

- Отдельно остановлюсь на очередях. Прошу все администрации, чтобы окон для утверждения пропусков было достаточно

В соответствии с поручением губернатора Радаева, организована «горячая линия» правительства по коронавирусу, 88004446264. Она будет работать с завтрашнего дня, 2 апреля, с 8 до 24 часов.

На вопросы граждан отвечать будут представители министерств, ГИТ, Роспотребнадзора. Помогать будут волонтеры.

Граждан будут консультировать по вопросам оказания медпомощи, выплат по состоянию здоровья, наличия продуктов, масок, антисептиков, соблюдения трудовых прав. При необходимости сотрудники линии будут направлять обращения в контролирующие органы.

Другие «горячие линии» продолжат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU