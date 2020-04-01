«Комсомольская правда» и Пенсионный фонд проведут прямую линию на тему маткапитала
Начальник отдела социальных выплат регионального отделения ПФР Светлана Удалова расскажет о новых возможностях использования маткапитала
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В четверг, 2 апреля 2020 года, Отделение ПФР по Саратовской области совместно с «Комсомольской правдой» в Саратове проведут прямую телефонную линию для жителей области на тему:
«Материнский семейный капитал. Новые возможности использования».
На вопросы читателей ответит начальник отдела социальных выплат регионального отделения ПФР Светлана Викторовна Удалова.
Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00.
Вопросы можно будет задать по телефону (8452) 52-25-96.
ИСТОЧНИК KP.RU