Магазин в Саратове закрыли на месяц за продажу одежды в период жесткой самоизоляции
Предприниматель решил не соблюдать распоряжение правительства
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Магазин по продаже текстиля в Ленинском районе Саратова закрыли на 30 суток за неисполнение распоряжения правительства о прекращении торговли. Напомним, продажа этого вида товаров сейчас запрещена.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, приставы опечатали торговую точку согласно решению суда.
Этот факт выявили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
Нарушитель получил предупреждение об ответственности, которая настанет в случае незаконного возобновления деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU