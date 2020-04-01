Магазин в Саратове закрыли на месяц за продажу одежды в период жесткой самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T17:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Магазин по продаже текстиля в Ленинском районе Саратова закрыли на 30 суток за неисполнение распоряжения правительства о прекращении торговли. Напомним, продажа этого вида товаров сейчас запрещена.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, приставы опечатали торговую точку согласно решению суда.

Этот факт выявили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Нарушитель получил предупреждение об ответственности, которая настанет в случае незаконного возобновления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU