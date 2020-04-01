Хроники коронавируса в Саратовской области: «горячая линия» ГИТ работает круглосуточно

1 Апр 2020 2020-04-01T15:49:59+03:00

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В Саратовской области «горячая линия» инспекции труда переходит на круглосуточный режим работы.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГИТ региона, это связано с ростом числа обращений граждан. Напомним, даже в соцсетях появилась масса сообщений о недобросовестных работодателях, которые вызывали граждан трудиться в объявленные президентом выходные.

Озвучить свою проблему можно по номеру: 32-51-41.

Получить консультацию можно через портал «Онлайнинспекция.рф», через электронную почту git64@rostrud.ru.

Этот же интернет-сервис доступен для отправки жалоб, как и почтовые обращения по адресу: 410005, Саратов, 1-я Садовая улица, 104.

ИСТОЧНИК KP.RU