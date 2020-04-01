Хроники коронавируса в Саратовской области: «горячая линия» ГИТ работает круглосуточно
В Саратовской области «горячая линия» инспекции труда переходит на круглосуточный режим работы.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГИТ региона, это связано с ростом числа обращений граждан. Напомним, даже в соцсетях появилась масса сообщений о недобросовестных работодателях, которые вызывали граждан трудиться в объявленные президентом выходные.
Озвучить свою проблему можно по номеру: 32-51-41.
Получить консультацию можно через портал «Онлайнинспекция.рф», через электронную почту git64@rostrud.ru.
Этот же интернет-сервис доступен для отправки жалоб, как и почтовые обращения по адресу: 410005, Саратов, 1-я Садовая улица, 104.
ИСТОЧНИК KP.RU