2020-04-01T15:30:42+03:00
Происшествия

В Марксе будут судить отчима за насилие над падчерицей

Девочка пожаловалась родному отцу
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Марксе Саратовской области будут судить 50-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексуальном насилии над своей падчерицей.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября мужчина сексуально надругался над 15-летней девочкой. Она рассказала обо всем родному отцу, а тот обратился в полицию.

Сейчас обвиняемый отправлен под арест. Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове
Александр Стрелюхин о спецпропусках в Саратове: Введение пропускной системы переносится на 4 апреля
Хроники коронавируса в Саратовской области: «горячая линия» ГИТ работает круглосуточно
В Марксе будут судить отчима за насилие над падчерицей
В Балакове накрыли подпольный завод по производству алкоголя
КВС: большинство аварийных ситуаций сегодня устраняются без отключения воды
Студенты Президентской академии присоединились к помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе
Экологическую акцию «Час Земли» поддержали на Приволжской магистрали
Минпром разъяснил порядок выдачи спецпропусков для работников промышленных предприятий Саратовской области
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
Володин: В Саратовскую область в ближайшие дни поступят деньги на борьбу с коронавирусом
Режим спецпропусков в Саратовской области: на дачу можно, но там — самоизолироваться
Мазина: В группу риска по коронавирусу входят больные диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологией
Продление режима самоизоляции после 5 апреля: в правительстве Саратовской области примут решение
В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек
Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как
Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя