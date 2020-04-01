В Марксе будут судить отчима за насилие над падчерицей

1 Апр 2020 2020-04-01T15:30:42+03:00

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В Марксе Саратовской области будут судить 50-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексуальном насилии над своей падчерицей.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября мужчина сексуально надругался над 15-летней девочкой. Она рассказала обо всем родному отцу, а тот обратился в полицию.

Сейчас обвиняемый отправлен под арест. Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU