2020-04-01T15:14:54+03:00
Общество

КВС: большинство аварийных ситуаций сегодня устраняются без отключения воды

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в период «самоизоляции» работает в усиленном режиме. Аварийно-ремонтные подразделения и диспетчерская служба осуществляют постоянный мониторинг и проводят обследования сетей водоснабжения и водоотведения. Все поступающие заявки и сообщения в интернете отрабатываются в максимально сжатые сроки.

Специалисты «КВС» устраняют большинство аварий без отключения водоснабжения и под высоким давлением – высокой интенсивностью течи. Так, например, вчера производились работы без прекращения подачи ресурса по ул. Большая Горная / ул. Чернышевского, ул. 7-я Нагорная, 4а, 3-му Ново-Автобусному туп., 11, ул. Буровая, 6 и др.

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- На сегодняшний день основной объем работ аварийные службы КВС выполняют без отключения воды, применяют установку ремонтных хомутов под давлением, восстанавливают таким образом герметичность труб. Решения об отключении принимаются в исключительных случаях, и такие работы мы стараемся выполнять не более 10 часов. Просим саратовцев отнестись с пониманием. КВС делает все возможное, чтобы не доставлять неудобств жителям на период самоизоляции. При этом, учитывая высокий износ отдельных участков коммуникаций, мы настоятельно рекомендуем всем иметь дома запас водопроводной питьевой водой. Из расчета 10 литров на 1 человека. Это особенно важно в условиях введения со 2 апреля в Саратове пропускного режима. Запас воды в случае аварийного отключения позволит избежать тесных контактов в магазинах, либо при подвозе ресурса к местам проведения ремонтных работ, - отметил начальник единой диспетчерской службы ООО «КВС» Станислав Дроздев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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