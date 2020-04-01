2020-04-01T12:49:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Володин: В Саратовскую область в ближайшие дни поступят деньги на борьбу с коронавирусом

Регион получит более 3 млрд рублей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о поступлении в Саратовскую область средств на борьбу с коронавирусом.

- Важно оказывать поддержку нашему врачам, медсестрам. Сделать все, для того чтобы у них были возможности оказывать помощь нашим гражданам. Исходя из того, что здравоохранение Саратовской области испытывает дефицит денежных средств, ресурсов, которые должны быть направлены на оказание качественной медицинской помощи, мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства Российской Федерации. Принято решение о выделении региону 3 млрд 79 млн рублей, — сказал Вячеслав Володин.

Он выразил желание, чтобы региональные органы власти и учреждения здравоохранения сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг, защитить людей от вируса, создать условия, развернуть койко-места. Защитить граждан в непростой ситуации.

Видео с записью его обращения опубликовано в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov.

Вячеслав Володин о поддержке здравоохранения в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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