Панков: При содействии Володина Саратовская область получит 3 млрд рублей из специального фонда

1 Апр 2020 2020-04-01T10:14:32+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков поделился с жителями Саратовской области хорошей новостью.

Как написал он в своем канале «Пара слов», возможно, это станет разочарованием для тех, кто не любит людей и земляков.

- В продолжение вчерашней темы, почему другим областям на коечный фонд и медтехнику выделяют больше средств, чем нашему региону.

На сегодня стало известно, что область из специального фонда правительства, наряду с другими регионами, на неотложные нужды здравоохранения в 2020 году получит дополнительно 3 млрд 79 млн 500 тыс. рублей (не указал три рубля специально для педантов). Володин вынужден был вести переговоры с членами правительства РФ. Если эти средства помогут саратовцам, обеспечат их качественным лечением, то задача будет выполнена. Жители должны видеть отдачу от каждого рубля. Особенно в такой сложной ситуации с коронавирусом, как сейчас.

Одно только огорчает. Если бы у местных ротозеев действительно болела душа, и наш регион получил бы 2 млрд рублей в первом транше, то в совокупности было бы 5 млрд рублей. Дело ведь не в цифрах. Дело в количестве людей, которым можно помочь, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU