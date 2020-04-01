Мазина: В группу риска по коронавирусу входят больные диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологией

1 Апр 2020 2020-04-01T12:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 апреля, на специальном брифинге по коронавирусу в саратовском правительстве региональный министр здравоохранения Наталья Мазина заявила, что определена группа лиц, которые входят в зону риска по COVID-19.

- Это диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие. Им обязательно надо находиться в режиме самоизоляции. Все выходы должны быть абсолютно аргументированы, — рассказала министр.

Также Мазина поблагодарила всех медработников, которые работают в очень интенсивном режиме: амбулатории, «скорые». В стационарах самая большая нагрузка на врачей скорой помощи, амбулаторных.

По ее словам, несмотря на самоизоляцию, медики вынуждены были звонить и посещать людей, которые прибыли в Саратовскую область. Однако сократилось количество обращений на скорую помощь: в период пика доходило до 1 тыс., а сейчас — 800. Люди стали больше вызывать врачей на дом.

Много выписано и больничных — почти 800. Их выдают три медорганизации в онлайн-режиме.

- Сегодня поставлена задача доставки рецептов на дом, чтобы больные не ходили в медучреждения, — заявила министр здравоохранения.

К тому же она рассказала, что идет развертывание дополнительного коечного фонда, чтобы быть готовым.

- Мы обязаны, если потребуется, сформировать нашу базу, чтобы они могли открыться по мере необходимости, — подчеркнула Наталья Мазина, отметив, что легкие формы коронавируса допустимо лечить на дому с согласия пациента при наличии рекомендации врача.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU