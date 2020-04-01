Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как

1 Апр 2020 2020-04-01T12:36:01+03:00

Узнали, какие наказания грозят за нарушение режима самоизоляции без спецпропусков

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На брифинге в правительстве Саратовской области пояснили, какие последуют наказания за нахождение на улице без спецпропусков.

- На сегодня нахождение на улице не наказывается. Но мы призываем заняться режимом самоизоляции, — заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Но дальше меры будут усиливаться, если будут изменения в ситуации.

В случае объявления режима ЧС будут совершенно другие меры, которые будут определены соответствующем перечне.

Губернатор Валерий Радаев заявил, что на федеральном уровне вчера принято решение о штрафах.

- Могут быть и другие меры, — заметил он.

Пока никакие штрафы и наказания за нахождение на улице по факту в Саратовском регионе не предусмотрены. Спецпропуска, которые сегодня начали выдавать, действуют на территории всей области, неважно, в какой администрации они удостоверены.

Границы региона и городов не закрыты, подчеркнули в правительстве. Но призвали лишний раз не выезжать никуда.

ИСТОЧНИК KP.RU