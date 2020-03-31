Александр Стрелюхин поручил срочно увеличить производство мясных консервов в Саратовской области
Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса доложила о запасах основных продуктов.
По ее словам, запасов зерна и круп вполне достаточно.
Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал обращать самое пристальное внимание на цены на хлебобулочные изделия.
Что касается плодоовощных и мясных консервов, то в регионе работают несколько крупных заводов. Мощности производителей плодовых и овощных консервов загружены почти полностью. Татьяна Кравцева отметила, что есть запасы овощей и фруктов, которые сейчас перерабатываются в консервы.
Самый крупный производитель мясных консервов, как сообщила министр, готов запустить дополнительную линию, что позволит существенно увеличить объемы продукции.
- Задача — увеличить производство мясных консервов длительного хранения. Каши, тушенка. Отработайте дорожную карту и вопрос сбыта. Предлагаю проработать вопрос и решить в рамках поставки в Росрезерв, — заявил Александр Стрелюхин, дав поручение сделать это до пятницы.
По словам Татьяны Кравцевой, сейчас есть серьезная проблема у тепличных предприятий. Дело в том, что торговые сети отказываются брать на реализацию продукцию даже дешевле себестоимости. Министр попросила помощи у правительства.
- Снижайте себестоимость, — ответил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU