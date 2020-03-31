2020-03-31T20:29:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин поручил срочно увеличить производство мясных консервов в Саратовской области

Их следует поставлять в Росрезерв
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Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса доложила о запасах основных продуктов.

По ее словам, запасов зерна и круп вполне достаточно.

Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал обращать самое пристальное внимание на цены на хлебобулочные изделия.

Что касается плодоовощных и мясных консервов, то в регионе работают несколько крупных заводов. Мощности производителей плодовых и овощных консервов загружены почти полностью. Татьяна Кравцева отметила, что есть запасы овощей и фруктов, которые сейчас перерабатываются в консервы.

Самый крупный производитель мясных консервов, как сообщила министр, готов запустить дополнительную линию, что позволит существенно увеличить объемы продукции.

- Задача — увеличить производство мясных консервов длительного хранения. Каши, тушенка. Отработайте дорожную карту и вопрос сбыта. Предлагаю проработать вопрос и решить в рамках поставки в Росрезерв, — заявил Александр Стрелюхин, дав поручение сделать это до пятницы.

По словам Татьяны Кравцевой, сейчас есть серьезная проблема у тепличных предприятий. Дело в том, что торговые сети отказываются брать на реализацию продукцию даже дешевле себестоимости. Министр попросила помощи у правительства.

- Снижайте себестоимость, — ответил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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