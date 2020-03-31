Стало известно, когда в Саратове закончится отопсезон
Спойлер: не скоро
Батареи не скоро остынутФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратове в ближайшие две недели отопление отключать не планируют.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, до середины апреля среднесуточная температура прогнозируется не выше 8 градусов, что является условием для окончания отопсезона.
Предполагается, что до 14 апреля она будет колебаться от 2,5 до 9,5 градуса выше нуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU