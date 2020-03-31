В Саратовской области 54 предприятия проигнорировали запрет на работу из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора Саратовской области вместе с полицейскими проверили 3 482 объекта розничной торговли на предмет соблюдения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», выяснилось, что 54 из них нарушали постановление правительства о прекращении деятельности. Напомним, по итогам проверок за субботу и воскресенье было выявлено 285 нарушителей.
Возбуждены четыре административных дела, материалы переданы в суд.
Отметим, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий бизнесменам грозит штраф или закрытие торговой точки на срок до полутора месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU