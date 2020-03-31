2020-03-31T14:36:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области 54 предприятия проигнорировали запрет на работу из-за коронавируса

Проверено 3 482 объекта торговли
Дарья Вострикова
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Управление Роспотребнадзора Саратовской области вместе с полицейскими проверили 3 482 объекта розничной торговли на предмет соблюдения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», выяснилось, что 54 из них нарушали постановление правительства о прекращении деятельности. Напомним, по итогам проверок за субботу и воскресенье было выявлено 285 нарушителей.

Возбуждены четыре административных дела, материалы переданы в суд.

Отметим, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий бизнесменам грозит штраф или закрытие торговой точки на срок до полутора месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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