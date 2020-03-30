Почти 300 организаций в Саратове проигнорировали постановление правительства о прекращении работы

30 Март 2020 2020-03-30T15:08:20+03:00

Такие данные получил Роспотребнадзор по итогам проверок в минувшие субботу и воскресенье

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области почти три сотни предприятий торговли и общепита проигнорировали решения властей о прекращении работы с 28 марта по 5 апреля. Об этом рассказала Надежда Матвеева, замруководителя регионального Роспотребнадзора на брифинге 30 марта.

Всего за субботу и воскресенье проверено 2 390 объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги и иных объектов. Из этого числа продолжали работу 285. Всем собственникам и предпринимателям вручены предостережения, в случае повторного нарушения им грозят штрафы и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Матвеева пообещала, что совместные рейды с сотрудниками МВД будут продолжены.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU