В смерти Геннадия Сафронова будут разбираться следователи
Саратовские следователи организовали проверку по факту обнаружения тела 70-летнего мужчины.
- Вечером 30 марта прохожий неподалеку от автомобильного моста на Вольском тракте нашел тело. Им оказался пропавший без вести 2 февраля в Ленинском районе пенсионер. Родственники мужчины после его пропажи обращались в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР.
По предварительным данным, речь идет о погибшем Геннадие Сафронове.
Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Назначена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU