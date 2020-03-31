В смерти Геннадия Сафронова будут разбираться следователи

31 Март 2020 2020-03-31T12:15:07+03:00

Саратовский пенсионер числился без вести пропавшим со 2 февраля

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Саратовские следователи организовали проверку по факту обнаружения тела 70-летнего мужчины.

- Вечером 30 марта прохожий неподалеку от автомобильного моста на Вольском тракте нашел тело. Им оказался пропавший без вести 2 февраля в Ленинском районе пенсионер. Родственники мужчины после его пропажи обращались в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, речь идет о погибшем Геннадие Сафронове.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU