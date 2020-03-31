Пропавшего в феврале в Саратове пенсионера нашли погибшим

31 Март 2020 2020-03-31T08:05:21+03:00

Его искали два месяца

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Пропавший в поселке Солнечный Саратова 70-летний Геннадий Сафронов найден погибшим. Об этом вчера вечером, 30 марта, сообщили в группе «Лиза Алерт».

Волонтеры выразили искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, пенсионер пропал 2 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU