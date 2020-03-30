Около гаражей на Ипподромной в Саратове мужчина нашел останки человека

30 Март 2020 2020-03-30T11:39:33+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 30 марта, были найдены человеческие останки.

- Прохожий следовал мимо дома №16 по улице Ипподромная и увидел около гаражного кооператива останки человека, предположительно, мужчины. Гражданин рассказал обо всем полиции, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи Ленинского района уже организовали доследственную проверку. В рамках нее проведут судмедэкспертизу, которая установит давность и причины смерти человека.

Полученные сведения «прогонят» по базе пропавших без вести, а после примут соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU