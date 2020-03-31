Приостановлены проверки Госстройнадзора в Саратовской области

31 Март 2020 2020-03-31T11:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области Госстройнадзор прекращает проверки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, это связано с введением ограничительных мероприятий.

По словам министра Павла Мигачева, это не распространяется на экстренные случаи. Также будут продолжены проверки уже завершенных объектов.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU