Приостановлены проверки Госстройнадзора в Саратовской области
Ограничения не коснутся экстренных случаев
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В Саратовской области Госстройнадзор прекращает проверки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, это связано с введением ограничительных мероприятий.
По словам министра Павла Мигачева, это не распространяется на экстренные случаи. Также будут продолжены проверки уже завершенных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU