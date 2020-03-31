2020-03-31T11:37:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области депутат попался на мошенничестве с водительскими правами и алиментами

Дело направлено в прокуратуру
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В Саратовской области под суд отправился депутат городского совета одного из районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в трех эпизодах мошенничества.

Следствие считает, что в сентябре 2018 года он предложил знакомой свои услуги в получении водительского удостоверения для ее мужа. При этом обучаться в автошколе и сдавать экзамены не придется — нужно просто дать ему 31 тыс. рублей, которые якобы предназначались сотруднику РЭО ГИБДД.

В октябре он получил от женщины 21 тыс. рублей, а в марте — еще 10 тыс. Однако никому деньги не передал.

Аналогично депутат поступил со знакомым той женщины, также получив 17 тыс. рублей за выдачу прав.

Кроме того, он предложил посодействовать в вопросе освобождения от алиментов, которые муж женщины платил ребенку от первого брака. Для этого ему потребовались 40 тыс. рублей. Якобы половину он собирался передать директору Центра занятости за фиктивную постановку мужчины на учет как безработного. Остальная сумма, по его словам, пошла бы судебному приставу, чтобы тот снизил ежемесячные платежи.

Однако и на этот рез деньги были присвоены. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Несмотря на то, что свою вину депутат не признал, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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