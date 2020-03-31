На пожаре в Саратове погибла 97-летняя женщина

31 Март 2020 2020-03-31T10:36:42+03:00

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Днем 30 марта в Ленинском районе Саратова горела квартира в многоэтажке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании однокомнатной квартиры дома на Тархова поступил в 16:49.

На место выезжали пожарные подразделения, но огонь удалось потушить до их прибытия. Площадь возгорания составила 1 кв. метр.

Погибла женщина — 97-летняя пенсионерка. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при использовании газовой плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU