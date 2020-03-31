Четвертая жена актера Ивана Краско после развода умоляет мужа не бросать ее
После развода с актером Иваном Краско 29-летняя Наталья Шевель уехала в Прибалтику, где вскоре осталась без денег к существованию. Выяснилось, что недавно красотка, которую Краско не раз подозревал в изменах, позвонила в ночи своему бывшему и попросила забрать ее обратно. В браке они прожили три года и развелись. Иван Иванович настаивал на рождении ребенка, а Шевель была категорически против.
- После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки, — рассказал Краско.
- Она сейчас в Прибалтике, куда уехала, чтобы перебраться в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в булочной, там и спала на какой-то кушетке, но потом лавку эту прикрыли, беглянка осталась практически на улице без средств к существованию, — разводит руками Краско.
Театральная тусовка в Петербурге вовсю обсуждает возможность нового объединения супружеской четы Ивана Краско и Натальи Шевель.
ИСТОЧНИК KP.RU