Четвертая жена актера Ивана Краско после развода умоляет мужа не бросать ее

31 Март 2020 2020-03-31T09:50:12+03:00

Актер заставил говорить о себе в связи с возможным воссоединением с четвертой женой Натальей Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет Фото: Тимур ХАНОВ

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После развода с актером Иваном Краско 29-летняя Наталья Шевель уехала в Прибалтику, где вскоре осталась без денег к существованию. Выяснилось, что недавно красотка, которую Краско не раз подозревал в изменах, позвонила в ночи своему бывшему и попросила забрать ее обратно. В браке они прожили три года и развелись. Иван Иванович настаивал на рождении ребенка, а Шевель была категорически против.

- После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки, — рассказал Краско.

- Она сейчас в Прибалтике, куда уехала, чтобы перебраться в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в булочной, там и спала на какой-то кушетке, но потом лавку эту прикрыли, беглянка осталась практически на улице без средств к существованию, — разводит руками Краско.

Театральная тусовка в Петербурге вовсю обсуждает возможность нового объединения супружеской четы Ивана Краско и Натальи Шевель.

ИСТОЧНИК KP.RU