2020-03-31T09:41:45+03:00
Звезды

Джиган и Оксана Самойлова не собираются продавать свой элитный особняк

Объявление на сайте недвижимости оказалось ошибкой [эксклюзив kp.ru]
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Свой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом годуСвой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом годуФото: Евгения ГУСЕВА
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На сайте агентства элитной недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Джигана и Оксаны Самойловой в закрытом поселке Шато Соверен.

Это позволило некоторым сделать выводы, что семья рэпера собирается развестись.

Однако, как выяснила «Комсомольская правда», объявление оказалось недостоверным.

- Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке, видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое, — сообщил изданию агент по продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Оксана Самойлова и Джиган купили «дом мечты» в прошлом году после долгих поисков. По словам жены репера, она с первого взгляда поняла, что он «именно наш». В трехэтажном особняке четыре спальни, бассейн, хамам, кинотеатр. Во дворе раскинулся даже дом для прислуги. Стоимость такой роскоши — 199 млн рублей. Однако в объявлении, которое выставлено по ошибке, — 139 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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