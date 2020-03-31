2020-03-31T09:24:30+03:00
Экономика

Некоторым организациям Саратовской области, пострадавшим от коронавируса, обещают кредиты под 6% годовых

Кто может на это рассчитывать — рассказала министр Юлия Швакова
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За счет докапитализации региональных Фонда микрокредитования и Гарантийного фонда для некоторых саратовских предпринимателей станут доступны микрокредиты под 6% годовых. Об этом заявила министр экономразвития Саратовской области Юлия Швакова.

- Для дополнительной финансовой поддержки саратовских предпринимателей в федеральное министерство экономики подана заявка на докапитализацию фондов. Это позволит выдавать микрокредиты под 6% тем бизнесменам, которые попадают в зону риска. Уже предварительно согласована сумма в 70 млн рублей на реализацию антикризисных программ кредитования. В ближайшее время регион получит эти средства, — заявила Швакова.

Пока меры поддержки из-за распространения коронавируса распространяются на малый бизнес в сфере туризма, культуры, досуга и развлечений, спорта, общественного питания, бытовых услуг, а также частные образовательные организации.

С 1 апреля для предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, региональный Гарантийный фонд вдвое снижает плату за поручительство до 0,5%-0,6%, а также вместо единовременного платежа теперь предусмотрена возможность рассрочки выплаты поквартально.

Фонд микрокредитования вводит отсрочку по уплате основного долга, отменяет сбор за реструктуризацию и штрафные санкции за просроченную задолженность. Срок рассмотрения заявок на финансовую поддержку составит всего день. На период форс-мажора Фонды приостанавливают претензионную работу.

Напомним, также предусмотрено:

Для предпринимателей в сфере торговли и общественного питания — снижение в два раза размера потенциально возможного годового дохода по патентной системе налогообложения.

Для предпринимателей в сфере туризма, общественного питания, образования, культуры, индустрии развлечений, спорта, бытовых услуг, торговли лекарственными средствами и обувью будут установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.

Для гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания — освобождение на текущий год от уплаты налога на имущество и транспортного налога на общественный транспорт.

Отсрочка по уплате платежей для арендаторов государственного или муниципального имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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