2020-03-30T09:09:00+03:00
Происшествия

Охотники нашли скелет женщины в Перелюбском районе

Начата проверка
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Тело было найдено вблизи хутора Дерябский. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело было найдено вблизи хутора Дерябский. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Перелюбском районе Саратовской области в минувшую субботу, 28 марта, были найден останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, скелет нашли охотники, которые начали разбивать палатку на расстоянии 4 км от хутора Дерябский.

На место выезжали следователи, эксперт осмотрел останки. По предварительным данным, погибшей могла быть женщина.

Следователи осмотрели тело. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели тело. Фото СУ СКР по Саратовской области

Назначены необходимые экспертизы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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