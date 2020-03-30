2020-03-30T08:00:49+03:00
Происшествия

В Балакове труп пенсионерки пролежал в водоеме почти два месяца

Тело нашла местная жительница
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Тело было найдено в водоеме около дома по улице Менделеева. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело было найдено в водоеме около дома по улице Менделеева. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области в субботу был найден труп пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 75-летней женщины обнаружила местная жительница около девяти утра.

Труп находился в водоеме вблизи дома №16/1 по улице Менделеева в первом микрорайоне. Свидетельница вызвала полицию, на место также прибыли спасатели, которые вытащили тело.

Было установлена личность погибшей — 75-летняя жительница Балакова, которая числилась пропавшей без вести с 8 февраля.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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