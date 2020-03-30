В Балакове труп пенсионерки пролежал в водоеме почти два месяца
В Балакове Саратовской области в субботу был найден труп пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 75-летней женщины обнаружила местная жительница около девяти утра.
Труп находился в водоеме вблизи дома №16/1 по улице Менделеева в первом микрорайоне. Свидетельница вызвала полицию, на место также прибыли спасатели, которые вытащили тело.
Было установлена личность погибшей — 75-летняя жительница Балакова, которая числилась пропавшей без вести с 8 февраля.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU