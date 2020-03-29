2020-03-29T14:22:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей

Женщина пыталась обеззараживать деньги от коронавируса
Поделиться:
Деньги, после обработки от коронавируса в микроволновкеДеньги, после обработки от коронавируса в микроволновке
Изменить размер текста:

В Подмосковье местная жительница решила отправить свои сбережения в микроволновку – дезинфицировать от коронавируса.

В результате, как можно увидеть на фото в инстаграме, которые опубликовал пользователь prosto.robski, она просто сожгла как минимум 65 тысяч рублей в купюрах по пять тысяч.

Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах и от нее начала тлеть бумага.

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков.

Многие граждане слышали, что коронавирус может передаваться через деньги. Если металлические монеты, пластиковые карты и даже пластиковые купюры, в тех странах, где их выпускают, можно просто отмыть в тазике с мылом (не вздумайте спиртовыми антисептиками!), то с российскими бумажными рублями так просто не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балаковском районе 13-летний байкер госпитализирован после столкновения с Mazda X5
Коронавирус в Саратовской области: подтверждено еще два случая заболевания
Россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей
Следователи выясняют, почему утонул 48-летний мужчина в Ершовском районе
Под Саратовом вандалы осквернили кладбище
Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего общежития в Энгельсе
Назван номер рейса, которым прилетела вторая зараженная коронавирусом жительница Саратовской области
Хроники коронавируса: Саратовская митрополия запустила онлайн-трансляции богослужений
Коронавирус в Саратовской области: под наблюдением находятся 3328 человек
Коронавирус в Саратовской области: подготовлены изменения в законодательство о налогах и сборах
Коронавирус в Саратове: новости на 29 марта
В Саратовском районе в ДТП пострадали семь человек, в том числе, ребенок
В Саратовской области 163 организации работали, несмотря на запрет из-за коронавируса
Хроники коронавируса: границы России закроются сегодня в полночь
В реке Ершовского района нашли труп мужчины
Коронавирус в Саратовской области: данные о заражениях на 29 марта 2020 года
Радаев выступил со специальным обращением к жителям Саратовской области
Коронавирус в Саратове: сотрудникам жиркомбината выдали респираторы
Два района Саратова на весь день остались без воды
Налоговые в Саратовской области закрыты для посещения
В Энгельсе сотрудники Росгвардии предотвратили кражу батарей из общежития