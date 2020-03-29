Россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей

29 Март 2020 2020-03-29T14:22:56+03:00

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В Подмосковье местная жительница решила отправить свои сбережения в микроволновку – дезинфицировать от коронавируса.

В результате, как можно увидеть на фото в инстаграме, которые опубликовал пользователь prosto.robski, она просто сожгла как минимум 65 тысяч рублей в купюрах по пять тысяч.

Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах и от нее начала тлеть бумага.

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков.

Многие граждане слышали, что коронавирус может передаваться через деньги. Если металлические монеты, пластиковые карты и даже пластиковые купюры, в тех странах, где их выпускают, можно просто отмыть в тазике с мылом (не вздумайте спиртовыми антисептиками!), то с российскими бумажными рублями так просто не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU