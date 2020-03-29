В Саратовском районе в ДТП пострадали семь человек, в том числе, ребенок
Утром 29 марта в столкновении двух авто в Саратовском районе пострадали несколько человек.
Hyundai и Daewoo Nexia столкнулись на Песчано-Уметском тракте возле поворота на поселок Соколовый.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, в Hyundai, которым управляла 44-летняя женщина, кроме нее ехали 44-летний мужчина, две пенсионерки и 12-летняя девочка. Им помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
Фото Облспаса
Прибывшие на место аварии специалисты облспаса увезли в больницу 9-летнего ребенка из Daewoo Nexia, 39-летнему водителю и 33-летней пассажирке машины помощь оказывают на месте прибывшие медики скорой и ЦМК.
Фото Облспаса
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU