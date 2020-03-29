2020-03-29T14:11:48+03:00
Происшествия

В Саратовском районе в ДТП пострадали семь человек, в том числе, ребенок

Вылетевший с дороги автомобиль едва не врезался в памятный крест на месте гибели участника другого ДТП
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Утром 29 марта в столкновении двух авто в Саратовском районе пострадали несколько человек.

Hyundai и Daewoo Nexia столкнулись на Песчано-Уметском тракте возле поворота на поселок Соколовый.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, в Hyundai, которым управляла 44-летняя женщина, кроме нее ехали 44-летний мужчина, две пенсионерки и 12-летняя девочка. Им помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

Прибывшие на место аварии специалисты облспаса увезли в больницу 9-летнего ребенка из Daewoo Nexia, 39-летнему водителю и 33-летней пассажирке машины помощь оказывают на месте прибывшие медики скорой и ЦМК.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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