Панков по ситуации в СГЭТ: Количество взлетов должно равняться количеству посадок

26 Март 2020 2020-03-26T17:56:13+03:00

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Андрей Разборов, председатель комитета по экономике мэрии Саратова на встрече 23 марта в исполкоме ЕР с предпринимателями заявил, что в рамках поддержки малого бизнеса в период пандемии коронавируса нужно оказать поддержку СГЭТ.

- Транспортники несут огромные убытки. Пассажиропоток упал значительно. Чтобы коллектив Саратовгорэлектротранса смог получить зарплату, нам надо разблокировать счета. Надо и транспортников внести в этот список, которым оказывает послабления и поддержку налоговая, - предложил Разборов.

Панков заметил, что СГЭТ «уже лежал до того, как все чихнули» и не следует свои старые проблемы прикрывать коронавирусом.

- Количество взлетов должно быть равно количеству посадок - надо вспомнить, как сдавали хорошие троллейбусы на металлолом, уголовные дела. Должен быть баланс, - заметил Панков.

На заседании правительства в тот же день министр Юлия Швакова озвучила информацию о налоговых послаблениях для перевозчиков пассажиров, работающих «на машинах большой вместительности».

ИСТОЧНИК KP.RU