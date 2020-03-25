Во все крупные магазины Саратова до субботы поступят медицинские маски
До субботы во все крупные сетевые магазины Саратовской области поступят медицинские маски. 250 тыс. штук уже доставлены в регион.
Об этом заявил зампред правительства Василий Разделкин корреспонденту «КП-Саратов» во время посещения предприятия, которое занялось пошивом масок.
По словам чиновника, пока выпущена первая партия, планируются еще.
Сегодня утром прошла встреча с производителями Саратова и Энгельса по вопросу увеличения выпуска гигиенических масок. Предприниматели заявили, что график производства расписан до апреля, все заказы уже предоплачены.
Всего в области, по словам Разделкина, сегодня 11 предприятий работают над выпуском медицинских и гигиенических масок.
ИСТОЧНИК KP.RU