Во все крупные магазины Саратова до субботы поступят медицинские маски

25 Март 2020 2020-03-25T12:12:49+03:00

Первая большая партия уже пришла в регион

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До субботы во все крупные сетевые магазины Саратовской области поступят медицинские маски. 250 тыс. штук уже доставлены в регион.

Об этом заявил зампред правительства Василий Разделкин корреспонденту «КП-Саратов» во время посещения предприятия, которое занялось пошивом масок.

По словам чиновника, пока выпущена первая партия, планируются еще.

Сегодня утром прошла встреча с производителями Саратова и Энгельса по вопросу увеличения выпуска гигиенических масок. Предприниматели заявили, что график производства расписан до апреля, все заказы уже предоплачены.

Всего в области, по словам Разделкина, сегодня 11 предприятий работают над выпуском медицинских и гигиенических масок.

ИСТОЧНИК KP.RU