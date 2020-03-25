2020-03-25T19:44:28+03:00
Происшествия

Утонувшую девочку из пруда в аткарской деревне вытащил отец

Начата доследственная проверка
Екатерина Семенова
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Тело ребенка на дне пруда нашел отец. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело ребенка на дне пруда нашел отец. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Аткарском районе Саратовской области следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку гибели ребенка на водоеме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, шестилетняя девочка утонула в деревне Новая Ивановка.

Установлено, что днем в среду, 25 марта, она гуляла во дворе. Мама в это время находилась в доме с младшим ребенком и приглядывала за дочерью из окна. В какой-то момент она обнаружила, что девочки нигде не видно, и вышла ее искать. Следы привели их к расположенному поблизости пруду, на поверхности которого имелся проломленный лед. Отец прыгнул в воду и нашел на дне тело девочки без признаков жизни.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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