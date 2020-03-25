Утонувшую девочку из пруда в аткарской деревне вытащил отец
В Аткарском районе Саратовской области следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку гибели ребенка на водоеме.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, шестилетняя девочка утонула в деревне Новая Ивановка.
Установлено, что днем в среду, 25 марта, она гуляла во дворе. Мама в это время находилась в доме с младшим ребенком и приглядывала за дочерью из окна. В какой-то момент она обнаружила, что девочки нигде не видно, и вышла ее искать. Следы привели их к расположенному поблизости пруду, на поверхности которого имелся проломленный лед. Отец прыгнул в воду и нашел на дне тело девочки без признаков жизни.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU