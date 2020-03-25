Ребенок утонул в Аткарском районе
Начата проверка
Изменить размер текста:
В Аткарском районе Саратовской области утонул ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в поселке Новая Ивановка.
Шестилетняя девочка утонула в искусственном водоеме. Следователи начали проверку.
- Не допускайте детей к водоемам, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью! — призвали в ГУ МЧС родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU