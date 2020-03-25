Ребенок утонул в Аткарском районе

25 Март 2020 2020-03-25T14:34:24+03:00

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В Аткарском районе Саратовской области утонул ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в поселке Новая Ивановка.

Шестилетняя девочка утонула в искусственном водоеме. Следователи начали проверку.

- Не допускайте детей к водоемам, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью! — призвали в ГУ МЧС родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU