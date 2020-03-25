Министерствам Саратовской области поручено активизировать работу во время пандемии
В правительстве Саратовской области сегодня, 25 марта, проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства Александр Стрелюхин в своем выступлении остановился на обращении Президента России Владимира Путина.
- Обращаю внимание всех на мониторинг наших культурных, увеселительных услуг – все эти заведения должны быть закрыты. Неделя выходных – это не для праздников, а для самоизоляции. Это каждый должен понимать, – заявил он.
Он озвучил ряд поручений министерствам.
Минэконому предписано довести до предпринимателей меры поддержки
Минтруд должен следить за рынком труда, не допустить увольнений на предприятиях.
Кроме того, каждый день в режиме онлайн следует отлеживать наличие продуктов в магазинах и а складах.
Зампред Роман Бусаргин будет докладывать о поддержке строительного комплекса, максимально освещать в СМИ, как идут работы на стройобьектам.
От зампреда Василия Разделкина ждут доклада по медицинским маскам, антисептикам, цифры, как наладили производство, когда дойдут средства защиты до людей.
ИСТОЧНИК KP.RU