Министерствам Саратовской области поручено активизировать работу во время пандемии

25 Март 2020 2020-03-25T19:23:02+03:00

В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу Фото: Александр Уриевский

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В правительстве Саратовской области сегодня, 25 марта, проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства Александр Стрелюхин в своем выступлении остановился на обращении Президента России Владимира Путина.

- Обращаю внимание всех на мониторинг наших культурных, увеселительных услуг – все эти заведения должны быть закрыты. Неделя выходных – это не для праздников, а для самоизоляции. Это каждый должен понимать, – заявил он.

Он озвучил ряд поручений министерствам.

Минэконому предписано довести до предпринимателей меры поддержки

Минтруд должен следить за рынком труда, не допустить увольнений на предприятиях.

Кроме того, каждый день в режиме онлайн следует отлеживать наличие продуктов в магазинах и а складах.

Зампред Роман Бусаргин будет докладывать о поддержке строительного комплекса, максимально освещать в СМИ, как идут работы на стройобьектам.

От зампреда Василия Разделкина ждут доклада по медицинским маскам, антисептикам, цифры, как наладили производство, когда дойдут средства защиты до людей.

ИСТОЧНИК KP.RU