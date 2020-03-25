2020-03-25T17:13:37+03:00
Общество

Путин объявил следующую неделю выходной по всей стране

Зарплата сохранится
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Владимир Путин объявил о нерабочей неделе в странеВладимир Путин объявил о нерабочей неделе в стране
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Президент России Владимир Путин объявил неделю — с 30 марта по 5 апреля — выходной. Путин отметил, что зарплата для всех на этот период должна быть сохранена.

Это решение продиктовано борьбой с распространением коронавируса.

В связи с этим же Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию на более позднюю дату.

Президент также сделал несколько иных важных заявлений:

- В ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. рублей на ребенка,

- Выплаты ветеранам и труженикам тыла осуществят до майских праздников,

- Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически,

- Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно,

- Увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. рублей,

- Ввести каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%,

Кроме того, Путин предложил отсрочку по налогам, кроме НДС, малому и среднему бизнесу.

- Все выплаты доходов, уходящие в оффшоры, должны облагаться адекватным налогом — 15%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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