Путин объявил следующую неделю выходной по всей стране
Президент России Владимир Путин объявил неделю — с 30 марта по 5 апреля — выходной. Путин отметил, что зарплата для всех на этот период должна быть сохранена.
Это решение продиктовано борьбой с распространением коронавируса.
В связи с этим же Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию на более позднюю дату.
Президент также сделал несколько иных важных заявлений:
- В ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. рублей на ребенка,
- Выплаты ветеранам и труженикам тыла осуществят до майских праздников,
- Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически,
- Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно,
- Увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. рублей,
- Ввести каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%,
Кроме того, Путин предложил отсрочку по налогам, кроме НДС, малому и среднему бизнесу.
- Все выплаты доходов, уходящие в оффшоры, должны облагаться адекватным налогом — 15%.
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ИСТОЧНИК KP.RU