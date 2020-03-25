Пешеход попал под колеса машины на хорошо освещенной дороге под Саратовом
Изменить размер текста:
Вечером 24 марта в 20:10 в Воскресенском районе Саратовской области 20-летний водитель Chevrolet Lanos сбил пешехода.
ДТП случилось на 225-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Удар был достаточно силен
- 36-летний мужчина переходил дорогу, было уже темно, а на его одежде не было светоотражающих элементов, — уточнили в областной ГИБДД.
При этом на фото с места происшествия видно, что участок дороги прекрасно освещен.
Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.
Дорога хорошо освещена в этом месте
ИСТОЧНИК KP.RU