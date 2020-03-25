Пешеход попал под колеса машины на хорошо освещенной дороге под Саратовом

25 Март 2020 2020-03-25T10:59:53+03:00

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Вечером 24 марта в 20:10 в Воскресенском районе Саратовской области 20-летний водитель Chevrolet Lanos сбил пешехода.

ДТП случилось на 225-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Удар был достаточно силен

- 36-летний мужчина переходил дорогу, было уже темно, а на его одежде не было светоотражающих элементов, — уточнили в областной ГИБДД.

При этом на фото с места происшествия видно, что участок дороги прекрасно освещен.

Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.

Дорога хорошо освещена в этом месте

ИСТОЧНИК KP.RU