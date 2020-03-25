2020-03-25T09:55:13+03:00
Происшествия

Дело бывшего саратовского министра экологии Дмитрия Соколова направлено в суд

Его обвиняют в злоупотреблении и превышении полномочий
Екатерина Семенова
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Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в ходе расследования удалось собрать достаточно доказательств по обвинению экс-чиновника в злоупотреблении и превышении полномочий.

Напомним, Дмитрия Соколова обвиняют в том, что с 2015 года он искусственно прекратил деятельность трех подведомственных учреждений, чтобы не погашать долги по налогам на 25 млн рублей. При этом сотрудники были уволены, а имущество организаций выведено из их управления. Впоследствии работники и имущество перешли во вновь созданные государственные автономные учреждения.

Примечательно, что ранее следствие сообщало о сумме налоговой задолженности в 35 млн рублей.

Также в 2015 году министр подписал акт приемки работ договору об определении водоохранной зоны реки Малый Узень. При этом он знал, что услуги были выполнены лишь частично. Тем самым фирма получила более 1,3 млн рублей, что нарушило интересы области.

Преступления со стороны Соколова были выявлены сотрудниками УФСБ и ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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