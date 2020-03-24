2020-03-24T17:20:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В саратовском министерстве соцразвития опубликовали телефоны горячих линий для доставки продуктов, лекарств и помощи специалистов

Доставка товаров первой необходимости и медикаментов пенсионерам и инвалидам: 8 (8452) 39-92-11.
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В министерстве социального развития Саратовской области сообщили о телефонах горячей линии по различным вопросам.

Если нужно прибытие социальных работников, доставка товаров первой необходимости и медикаментов пенсионерам и инвалидам надо звонить по телефону: 8 (8452) 39-92-11.

Кроме этого на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе» размещены номера всех комплексных центров социального обслуживания населения области по месту жительства. Период работы горячей линии — с 9:00 до 21:00.

За оказанием консультативно-психологической помощи нужно звонить по номеру: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным, круглосуточным, доступным с любого аппарата.

В министерстве социального развития области также готовы ответить на вопросы, предоставить контакты специализированных служб по телефону: 8 (8452) 65-39-22.

Напомним, на совещании оперативного штаба по коронавирусу 20 марта председатель правительства области Александр Стрелюхин предложил создать единую горячую линию по вопросам, связанным с новым заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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