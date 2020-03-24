В Саратове планируется ввести транспортные карты

24 Март 2020 2020-03-24T16:39:31+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев предложил горожанам выбрать дизайн транспортной карты.

Как сообщил он на своей странице в Instagram, разработаны четыре варианта названия и восемь — дизайна.

По словам мэра, сейчас идет активная работа по переходу на транспортные карты как средства оплаты в общественном транспорте.

- Это позволит горожанам совершать пересадки с одного транспорта на другой, не приобретая билет каждый раз, — отметил Михаил Исаев.

Он также подчеркнул, что транспортная карта — это своего рода абонемент, на который будут зачисляться минуты или количество поездок.

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Примечательно, что введенные в конце прошлого года в трамваях валидаторы, не работают.

- По техническим причинам валидаторы временно отключены. Точные даты возобновления их работы неизвестны, — отметили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU