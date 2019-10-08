В трамваях №11 в Саратове устанавливают валидаторы для электронной оплаты
В дальнейшем планируется поставить устройства в троллейбусы №15
Публикация мэра Саратова в соцсети Instagram
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В Саратове начинают устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда.
- Пока оборудованием обеспечат трамваи №11, а в дальнейшем планируется поставить устройства в троллейбусы №15. Оплату наличными продолжают принимать водители, — сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Сначала система будет работать в тестовом режиме, но если она покажет свою эффективность, то, как написал Исаев, станут рассматривать возможность внедрения на другие маршруты горэлектротранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU