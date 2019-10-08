2019-10-08T11:00:56+03:00
Общество

В трамваях №11 в Саратове устанавливают валидаторы для электронной оплаты

В дальнейшем планируется поставить устройства в троллейбусы №15
Ольга Симонова
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Публикация мэра Саратова в соцсети InstagramПубликация мэра Саратова в соцсети Instagram
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В Саратове начинают устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда.

- Пока оборудованием обеспечат трамваи №11, а в дальнейшем планируется поставить устройства в троллейбусы №15. Оплату наличными продолжают принимать водители, — сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Сначала система будет работать в тестовом режиме, но если она покажет свою эффективность, то, как написал Исаев, станут рассматривать возможность внедрения на другие маршруты горэлектротранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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