В трамваях №11 в Саратове устанавливают валидаторы для электронной оплаты

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-08T11:00:56+03:00

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В Саратове начинают устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда.

- Пока оборудованием обеспечат трамваи №11, а в дальнейшем планируется поставить устройства в троллейбусы №15. Оплату наличными продолжают принимать водители, — сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Сначала система будет работать в тестовом режиме, но если она покажет свою эффективность, то, как написал Исаев, станут рассматривать возможность внедрения на другие маршруты горэлектротранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU