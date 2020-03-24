2020-03-24T15:46:37+03:00
Общество

В Саратове передержку для собак переделают в благоустроенный приют

По словам сотрудницы МБУ «Дорстрой», работы идут полным ходом
Ольга Симонова
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В пункте передержки бездомных животных в саратовском поселке Гуселка-2 идет модернизация его в приют.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, пока что идет масштабная подготовка, планирование территории, укрепление грунта.

- Работы по модернизации приюта идут полным ходом. Копают отверстия для столбов будущего забора, устраивают скважины для прокладки будущего водопровода, — рассказала сотрудница МБУ «Дорстрой» Галина Елисеева.

Напомним, модернизация приюта идет по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Депутат городской думы Евгений Чернов также подчеркнул, что депутатский корпус окажет всю необходимую помощь чиновникам, чтобы вопрос был на постоянном контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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