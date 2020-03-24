2020-03-24T15:19:33+03:00
Общество

Михаил Исаев: К 1 сентября школа в «Авиаторе» должна открыть свои двери для ребят

Подрядчик уже приступил к внутренней отделке здания
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 24 марта, побывал на стройплощадках в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, градоначальник посетил строящуюся школу в микрорайоне «Авиатор» на 1,1 тыс. мест. Ее возведение идет в рамках нацпроекта «Образование».

Подрядчик уже приступил к внутренней отделке здания, идет подготовка стен к оштукатуриванию. Параллельно строится стадион по-соседству.

Напомним, с просьбой о возведении школы к спикеру Госдумы Вячеславу Володину в 2019 году обратились местные жители. Он оказал поддержку в поиске финансирования.

- Задача стоит — закончить строительство и получить лицензию к 1 сентября. В новом учебном году школа должна открыть свои двери для ребят микрорайона «Авиатор». Все работы ведутся в срок, с соблюдением графика, — отметил Михаил Исаев.

Также мэр посетил место будущего многоквартирного дома на 5-м Динамовском проезде для переселенцев из аварийного жилья. В ближайшие годы собираются переселить горожан из 317 ветхих домов. Здесь же запланировано и возведение новых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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