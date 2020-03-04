2020-03-04T12:05:13+03:00
Общество

Исаев подтвердил планы сдать школу в «Авиаторе» к 1 сентября

Аукцион по достройке школы сорван повторно
Дарья Вострикова
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Михаил Исаев верит в достройку школы в запланированные срокиМихаил Исаев верит в достройку школы в запланированные сроки
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Михаил Исаев не стал высказываться по поводу опасений, что школу в микрорайоне «Авиатор» не успеют ввести до 1 сентября. Напомним, в очередной раз был сорван конкурс на достройку и оснащение учебного заведения.

- Мы будем ставить такую задачу и срок аукциона, который будем разыгрывать. Те даты, которые мы и планировали, пропишем в контрактах для исполнения, - прокомментировал ситуацию Михаил Исаев корреспонденту «КП-Саратов».

Мэр уже выслушал порцию критики по поводу первого срыва аукциона лично от председателя ГД Вячеслава Володина, который побывал на стройке 20 февраля. Тогда губернатор Радаев заверил Володина, что школа будет сдана к началу учебного года.

- К первому сентября? А то в Самойловке тоже обещали и начали учебный год в декабре, - уточнил Вячеслав Володин.

Его заверили, что к 1 сентября школа будет готова. Володин тогда же предложил Исаеву принять меры к его подчиненным, которые допускают подобные ситуации.

Вячеслав Володин прямо поставил в вину городским властям срыв аукционов Фото: Александр Уриевский

Вячеслав Володин прямо поставил в вину городским властям срыв аукционовФото: Александр Уриевский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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