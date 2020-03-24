Сняты ограничения по вывозу саратовской крупы за рубеж

24 Март 2020 2020-03-24T13:22:56+03:00

Распоряжение из Россельхознадзора поступило несколько минут назад

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Отменено распоряжение Россельхознадора РФ о приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов на вывоз круп за границу.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель руководителя Россельхознадзора области, такое письмо пришло буквально несколько минут назад.

Таким образом, ограничения на экспорт крупы сняты. Однако все дни с 20 марта они действовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU