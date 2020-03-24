Из Саратовской области до апреля нельзя будет вывозить крупы за рубеж

24 Март 2020 2020-03-24T12:32:25+03:00

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В Саратовской области приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на крупяные изделия, предназначенные для вывоза.

Как пояснил «КП-Саратов» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора области Джамбул Исмагулов, соответствующее распоряжение поступило 20 марта.

Оно будет действовать десять дней. В течение этого срока экспорт круп с территории России и Саратовской области невозможен.

- Это касается всех круп, в том числе хлопьев. Однако в Саратовской области объем экспорта круп невелик, в основном они идут на продажу внутри страны, — отметил Джамбул Исмагулов.

Пока официальных запросов на выдачу сертификатов не поступало. Также на контрольно-пропускном пункте в Озинках не зафиксировано попыток нелегально вывезти крупы.

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ИСТОЧНИК KP.RU