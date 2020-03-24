Директором школы №103 в Саратове стала Елена Рощина
Кандидатуру выбрали в рамках конкурса
Школа №103 в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова нашли директора для школы №103.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, руководить учебным заведением на Производственной улице будет Елена Рощина.
Эту кандидатуру выбрали в рамках конкурса на замещение вакантной должности.
Напомним, ранее желающих стать директором этой школы не находилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU