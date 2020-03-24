Директором школы №103 в Саратове стала Елена Рощина

24 Март 2020 2020-03-24T12:26:38+03:00

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В Ленинском районе Саратова нашли директора для школы №103.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, руководить учебным заведением на Производственной улице будет Елена Рощина.

Эту кандидатуру выбрали в рамках конкурса на замещение вакантной должности.

Напомним, ранее желающих стать директором этой школы не находилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU