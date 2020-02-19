В Саратове не нашлось желающих стать директором школы №103

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:05:15+03:00

Зато руководить учреждением при колонии хотели бы два человека

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Комитет по образованию администрации Саратова завершил прием заявок в конкурсе на вакансии руководителей трех учреждений образования.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете, конкурс был открыт для одной общеобразовательной школы, одной вечерней школы для заключенных и одного лицея.

Лицей №3 имени Пушкина на улице Советская хотели бы возглавлять Наталья Сапрыкина и Алексей Соколов.

Свои программы по развитию вечерней школы №10, которая находится на базе колонии №10 в Саратове, представили Петр Щенников и Алексей Опрышко.

А вот заявок на вакансию директора школы №103 на улице Производственная не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU