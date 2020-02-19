В Саратове не нашлось желающих стать директором школы №103
Комитет по образованию администрации Саратова завершил прием заявок в конкурсе на вакансии руководителей трех учреждений образования.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете, конкурс был открыт для одной общеобразовательной школы, одной вечерней школы для заключенных и одного лицея.
Лицей №3 имени Пушкина на улице Советская хотели бы возглавлять Наталья Сапрыкина и Алексей Соколов.
Свои программы по развитию вечерней школы №10, которая находится на базе колонии №10 в Саратове, представили Петр Щенников и Алексей Опрышко.
А вот заявок на вакансию директора школы №103 на улице Производственная не поступило.
ИСТОЧНИК KP.RU