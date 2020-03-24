В Саратове девять пешеходов погибли, 115 — ранено в ДТП с начала года

24 Март 2020 2020-03-24T12:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове с начала 2020 года под колеса машин в 117 ДТП попали 124 пешехода. Девять из них скончались.

В ГИБДД города, где поделились этой статистикой, отметили чрезмерную самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения со стороны пешеходов — именно поэтому произошла большая часть этих ДТП.

На сегодняшний день инспекторами ДПС Саратова в отношении пешеходов уже составлено 1 536 административных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU