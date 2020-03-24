В Саратове девять пешеходов погибли, 115 — ранено в ДТП с начала года
ГИБДД Саратова предостерегает людей от чрезмерной самоуверенности на дороге
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В Саратове с начала 2020 года под колеса машин в 117 ДТП попали 124 пешехода. Девять из них скончались.
В ГИБДД города, где поделились этой статистикой, отметили чрезмерную самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения со стороны пешеходов — именно поэтому произошла большая часть этих ДТП.
На сегодняшний день инспекторами ДПС Саратова в отношении пешеходов уже составлено 1 536 административных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU