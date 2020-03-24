Обвиняемый в приготовлении массового расстрела в Саратове мальчик сменил школу
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов», какие изменения произошли в жизни одного из школьников, которого обвиняют в намерении расстрелять своих одноклассников.
Нашумевшая история произошла в феврале. Восьмиклассники, 14-летний Евгений М. вместе с 15-летним Игорем Ш., якобы готовились в мае 2020 года напасть на школу №14, в которой они учились. По данным силовиков, мальчики собирались использовать зажигательные смеси по рецептам из интернета и обрез охотничьего ружья, который хранился в заброшенном бомбоубежище. Именно там ребят задержали 25 февраля сотрудники ФСБ. О своих кровожадных планах они рассказали на видео, которое опубликовала спецслужба. У одного из них, Игоря, соцсеть была полна отсылками к подобным расстрелам в американских школах.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело за приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.
После недолгой отсидки в СИЗО, с 26 февраля по 12 марта, областной суд отпустил обоих обвиняемых на время следствия. 15-летний Игорь, отправлен под домашний арест до 25 апреля. Ему запрещен ряд действий, в частности, использование средств связи и общение с фигурантами дела.
Евгений до 25 апреля находится под надзором. Ему ограничили возможность пользования мобильным телефоном и интернетом, запретили выходить на улицу в позднее время, общаться со свидетелями по делу.
Кадр следственного эксперимента
Сейчас ребята, как и все школьники области, находятся на дистанционном обучении. Поскольку интернет и телефон для них под запретом, задания должны приносить на дом.
При этом один из мальчиков уже сменил учебное заведение.
- Я была у Евгения, надо было срочно перевести его в другую школу. Оказывается, он жил в поселке Увек Заводского района, добирался в школу №14 на двух автобусах. Так как у матери проблемы с алкоголем, помогли деду оформить опеку над ним. Теперь мальчик ходит в школу рядом с домом, точнее, оформлен туда, пока карантин и каникулы. Задания ему приносили на дом, — уточнила омбудсмен.
Следствие по делу ребят продолжается.
Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.
ИСТОЧНИК KP.RU