Обвиняемый в приготовлении массового расстрела в Саратове мальчик сменил школу

24 Март 2020 2020-03-24T09:42:35+03:00

Оба обвиняемых по делу находятся на дистанционном обучении, но без интернета

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов», какие изменения произошли в жизни одного из школьников, которого обвиняют в намерении расстрелять своих одноклассников.

Нашумевшая история произошла в феврале. Восьмиклассники, 14-летний Евгений М. вместе с 15-летним Игорем Ш., якобы готовились в мае 2020 года напасть на школу №14, в которой они учились. По данным силовиков, мальчики собирались использовать зажигательные смеси по рецептам из интернета и обрез охотничьего ружья, который хранился в заброшенном бомбоубежище. Именно там ребят задержали 25 февраля сотрудники ФСБ. О своих кровожадных планах они рассказали на видео, которое опубликовала спецслужба. У одного из них, Игоря, соцсеть была полна отсылками к подобным расстрелам в американских школах.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело за приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц.

После недолгой отсидки в СИЗО, с 26 февраля по 12 марта, областной суд отпустил обоих обвиняемых на время следствия. 15-летний Игорь, отправлен под домашний арест до 25 апреля. Ему запрещен ряд действий, в частности, использование средств связи и общение с фигурантами дела.

Евгений до 25 апреля находится под надзором. Ему ограничили возможность пользования мобильным телефоном и интернетом, запретили выходить на улицу в позднее время, общаться со свидетелями по делу.

Кадр следственного эксперимента

Сейчас ребята, как и все школьники области, находятся на дистанционном обучении. Поскольку интернет и телефон для них под запретом, задания должны приносить на дом.

При этом один из мальчиков уже сменил учебное заведение.

- Я была у Евгения, надо было срочно перевести его в другую школу. Оказывается, он жил в поселке Увек Заводского района, добирался в школу №14 на двух автобусах. Так как у матери проблемы с алкоголем, помогли деду оформить опеку над ним. Теперь мальчик ходит в школу рядом с домом, точнее, оформлен туда, пока карантин и каникулы. Задания ему приносили на дом, — уточнила омбудсмен.

Следствие по делу ребят продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762939" frameborder="0"></iframe> Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

ИСТОЧНИК KP.RU