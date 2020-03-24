Офис Регоператора по управлению отходами закрывается от посетителей

24 Март 2020 2020-03-24T09:09:36+03:00

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В связи с негативной эпидемиологической обстановкой специалисты Регионального оператора Саратовской области просят жителей и представителей бизнеса пользоваться дистанционными способами передачи данных и оплаты услуг. До 5 апреля приостанавливается прием потребителей в офисе Регоператора, при этом работа по заключению договоров, контакт-центра и иных служб продолжится.

- Для удобства жителей, которые стараются минимизировать контакты и появление в общественных местах, у нас действуют различные способы дистанционного взаимодействия. Нами созданы возможности как оплаты, так и передачи информации удаленным способом, которые уже оценили более 85 тыс. жителей области и их количество продолжает расти. Мы считаем необходимым следовать рекомендациям ВОЗ, при этом понимаем важность нашей ежедневной работы, которая будет продолжена, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Оплатить услуги, а также подать необходимые заявления при наличии лицевого счета можно через личный кабинет или онлайн-приемную для абонентов Регоператора на сайте саррц.рф. Оплату услуг можно также произвести через портал платежцентр.рф. Напомним, что при онлайн-оплате данными способами комиссия отсутствует.

По вопросам о работе системы обращения с ТКО, оказанию услуг мусоровывозящими компаниями, заключению договоров с юридическими лицами, можно обратиться в контакт-центр Регионального оператора по телефону: 8 800 222-64-90. Звонок по данному номеру является бесплатным. По вопросам начислений для физических лиц действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также на сайте саррц.рф можно заказать обратный звонок или написать в чат оператору.

Представители юридических лиц и предпринимательского сообщества из районов области могут воспользоваться отправкой документов и получением договоров через МФЦ. Подать заявку можно через сайт regoperator.org График работы выездной инспекционной службы Регоператора в районах области будет скорректирован в связи с погодными условиями.

Также по вопросам оперативной работы мусоровывозящих компаний пользователи социальной сети «ВКонтакте» могут написать сообщение на странице Регоператора https://vk.com/regoperator

ИСТОЧНИК KP.RU